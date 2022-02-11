Ветрянка: как защитить себя и родных

Больной ветрянкой считается заразным в среднем в течение 10–12 дней.
Ветряная оспа, или ветрянка, является одной из самых распространенных инфекций в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен. Если болезнью заболеет один человек, то до 90% окружения без иммунитета к нему также инфицируются.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- Несмотря на то, что эта типичная детская инфекция обычно переносится легко, она может иметь серьезные осложнения, даже опасные для жизни, особенно для младенцев, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
- Чаще болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактом детей при посещении детских садов и школ.
- Болезнь проявляется сыпями, которые очень чешутся, повышением температуры тела и недомоганием. Сыпь появляется сначала на груди, спине, лице, а затем распространяется по всему телу.
- Больной ветрянкой считается заразным в среднем в течение 10-12 дней: от 1-2 дней до появления сыпи, весь период сыпи, до 5 суток после появления последней сыпи.
- Ветряная оспа, как правило, относится к болезням, выздоровление от которых происходит без медицинского вмешательства. Чтобы облегчить зуд, подсушить сыпь и снизить риск кожного воспаления можно использовать специальные лосьоны по рекомендации врача.
- В 1 из 50 случаев заболевания ветряной оспой бывают осложнения, среди которых наиболее тяжелыми являются пневмония и энцефалит. Частота энцефалита, преимущественно проявляющегося церебральной атаксией, составляет около 1 на 4000 случаев ветряной оспы.
- Невозможно предположить, насколько серьезными будут симптомы у вашего ребенка. Лучший способ защитить малыша от ветрянки – сделать прививку.
- Прививку от ветрянки делают с 12 месяцев и в любом возрасте потом. Для обеспечения защиты от инфекции достаточно двух дозировок вакцины.
- В Украине прививки против ветряной оспы относят к рекомендованным, то есть вакцинироваться можно за свой счет.
Также вакцинироваться рекомендуют:
- женщинам, которые планируют беременность и ранее не болели ветряной оспой, поскольку вирус может проникнуть через плаценту к плоду и привести к негативным последствиям;
- ¨работникам здравоохранения и образования, которые имеют высокий риск инфицирования и не болели ветряной оспой.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.