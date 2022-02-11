Ветрянка: как защитить себя и родных

Больной ветрянкой считается заразным в среднем в течение 10–12 дней.

Ветряная оспа, или ветрянка, является одной из самых распространенных инфекций в мире. Вирус передается воздушно-капельным путем и чрезвычайно заразен. Если болезнью заболеет один человек, то до 90% окружения без иммунитета к нему также инфицируются.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Несмотря на то, что эта типичная детская инфекция обычно переносится легко, она может иметь серьезные осложнения, даже опасные для жизни, особенно для младенцев, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.

Чаще болеют дети в возрасте 2-4 года. Для ветряной оспы характерна осенне-зимняя сезонность, что объясняется более тесным контактом детей при посещении детских садов и школ.

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Болезнь проявляется сыпями, которые очень чешутся, повышением температуры тела и недомоганием. Сыпь появляется сначала на груди, спине, лице, а затем распространяется по всему телу.

Больной ветрянкой считается заразным в среднем в течение 10-12 дней: от 1-2 дней до появления сыпи, весь период сыпи, до 5 суток после появления последней сыпи.

Ветряная оспа, как правило, относится к болезням, выздоровление от которых происходит без медицинского вмешательства. Чтобы облегчить зуд, подсушить сыпь и снизить риск кожного воспаления можно использовать специальные лосьоны по рекомендации врача.

В 1 из 50 случаев заболевания ветряной оспой бывают осложнения, среди которых наиболее тяжелыми являются пневмония и энцефалит. Частота энцефалита, преимущественно проявляющегося церебральной атаксией, составляет около 1 на 4000 случаев ветряной оспы.

Невозможно предположить, насколько серьезными будут симптомы у вашего ребенка. Лучший способ защитить малыша от ветрянки – сделать прививку.

Прививку от ветрянки делают с 12 месяцев и в любом возрасте потом. Для обеспечения защиты от инфекции достаточно двух дозировок вакцины.

В Украине прививки против ветряной оспы относят к рекомендованным, то есть вакцинироваться можно за свой счет.

Также вакцинироваться рекомендуют:

женщинам, которые планируют беременность и ранее не болели ветряной оспой, поскольку вирус может проникнуть через плаценту к плоду и привести к негативным последствиям; ¨работникам здравоохранения и образования, которые имеют высокий риск инфицирования и не болели ветряной оспой.

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