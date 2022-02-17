Как успокоить ребенка во время прививки: советы Минздрава

Опишите ребенку каждое действие медработника.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок большинство уколов ребенок получает еще в возрасте младенца. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы: многие дети пропустили прививки и нужно их наверстать.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

И это уже более сознательные дети, а значит, перед процедурой иммунизации их нужно морально подготовить. Ребенок может бояться врача или игл, может не понимать зачем прививаться, если он здоров. Задание ответственных родителей объяснить ребенку все и успокоить. В прививке нет ничего опасного – это обычная процедура.

Как успокоить ребенка во время прививки:

Обсудите с ребенком процедуру, которую он будет проходить, раньше времени. Ответьте на все вопросы, которые могут ее интересовать. Объясните ребенку зачем нужна вакцинация и почему он важен.

Опишите ребенку каждое действие медработника, объясните, зачем обрабатывать место укола, как работает шприц и т.д. Можно посмотреть видео с вакцинацией ребенка.

Ни в коем случае не подчеркивайте, что укол безболезненный — это будет ложью. Лучше расскажите, что только из-за такой маленькой дырочки вакцина сможет попасть в ее организм и помочь ему противостоять заболеванию.

Говорите в положительном ключе. Расскажите детям о своем опыте вакцинации.

В кабинете врача перед процедурой повторите ребенку, что вакцинация – это не наказание, а наоборот что-то хорошее и важное для его здоровья. Если ребенок чувствует себя встревоженным и испуганным, попробуйте следующие техники:

Вместе с ребенком сделайте несколько глубоких вдохов через нос, выдохните через рот. Имитируйте вдыхание аромата цветка на вдохе и задувание свечей на выдохе.

Можно предложить ребенку соприкасаться к мячику или собственных ладонях. Необходимо сжать сильно что-нибудь ладонями, задержаться на 5 секунд в таком состоянии. Следующий этап: расслабление и повторение цикла. Предложите сжимать части тела (можно делать гримасы лицом, сжимать пальцы на ногах и руках).

Послушайте музыку или пойте. Это поможет ребенку отвлечься от ожидающей его процедуры, а значит, она будет более расслабленной.

Попытайтесь поработать с воображением. Представьте вместе с ребенком место, которое ему приятно. Попросите ребенка описать, что он видит, какие запахи слышит, что он чувствует.

Помните, коллективный пропуск прививок влечет за собой вспышки заболеваний. Чтобы предоставить каждому ребенку индивидуальную защиту от инфицирования полиовирусом, с 1 февраля 2022 началась кампания иммунизации против полиомиелита.

Просим родителей обратиться к своему семейному врачу и проверить статус прививок вашего ребенка согласно календарю. В случае необходимости, запланировать наверстать пропущенные прививки. Вакцина ИПВ дает индивидуальную защиту, а значит, сохранит ваших детей от возможного инфицирования.

Читайте также:

Семейный врач хочет расторгнуть договор с родителями из-за отсутствия прививок у ребенка