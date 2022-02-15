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Интер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Интер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого сражения 1/8 финала между "нерадзурри" и "мерсисайдцами".

В среду, 16 февраля, миланский "Интер" и английский "Ливерпуль" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Поединок между итальянским и английским грандами состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами.

Ответный матч команды проведут 8 марта в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

  • "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала ЛЧ, заняв первую строчку в группе. Англичане опередили мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и итальянский "Милан";
  • "Интер", в свою очередь, оказался в плей-офф турнира благодаря второй позиции в квартете с "Реалом", молдавским "Шерифом" и донецким "Шахтером".
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