Интер – Ливерпуль: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого сражения 1/8 финала между "нерадзурри" и "мерсисайдцами".
В среду, 16 февраля, миланский "Интер" и английский "Ливерпуль" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Поединок между итальянским и английским грандами состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало – в 22:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами.
Ответный матч команды проведут 8 марта в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".
- "Ливерпуль" вышел в 1/8 финала ЛЧ, заняв первую строчку в группе. Англичане опередили мадридский "Атлетико", португальский "Порту" и итальянский "Милан";
- "Интер", в свою очередь, оказался в плей-офф турнира благодаря второй позиции в квартете с "Реалом", молдавским "Шерифом" и донецким "Шахтером".