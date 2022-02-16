В США пригрозили России последствиями за вероятное признания"ЛДНР"

США имеют ряд разработанных вариантов, сообщили в Белом доме.

В администрации Джо Байдена пригрозили России последствиями, если президент РФ Владимир Путин признает самопровозглашенные "республики" "ЛДНР" как независимые. Однако, о каких последствиях идет речь — в Белом доме не сообщили.

Об этом во время брифинга сказала спикер президента Джо Байдена Джен Псаки в среду, 16 февраля.

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По словам Псаки, у США есть ряд разработанных вариантов, но они не будут раскрывать, какие именно. Также она поддержала позицию государственного секретаря США Энтони Блинкена, что признание территорий "ЛНР" и "ДНР" означает полный отказ РФ от обязательств по "Минску".

"В нашем распоряжении есть целый ряд вариантов, я не буду описывать их здесь. Но я также хотела бы просто повторить пару моментов, которые (госсекретарь – ред.) Блинкен сделал в своем заявлении, в том числе тот факт, что поддержка Кремлем этого равносильна полном отказе российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям", — заявила она.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен подверг критике вероятное признание РФ "ЛДНР". Он считает, что признание самопровозглашенных "республик" еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, будет грубым нарушением международного права и поставит под сомнение заявленное обязательство России продолжать дипломатию для достижения мирного разрешения военного конфликта.

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