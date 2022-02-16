У США пригрозили Росії наслідками за ймовірне визнання "ЛДНР"

США мають низку розроблених варіантів, повідомили в Білому домі.

В адміністрації Джо Байдена пригрозили Росії наслідками, якщо президент РФ Володимир Путін визначає самопроголошені "республіки" "ЛДНР" як незалежні. Однак, про які саме наслідки йдеться - в Білому дому не повідомили.

Про це під час брифінгу сказала речниця президента Джо Байдена Джен Псакі у середу, 16 лютого.

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За словами Псакі, США мають низку розроблених варіантів, але вони не будуть розкривати, які саме. Також вона підтримала позицію державного секретаря США Ентоні Блінкена що, визнання територій "ЛНР" та "ДНР" означає повну відмову від зобов'язань за "Мінськом".

"У нашому розпорядженні є ціла низка варіантів, я не буду описувати їх тут. Але я також хотіла б просто повторити пару моментів, які (держсекретар - ред.) Блінкен зробив у своїй заяві, в тому числі той факт, що підтримка Кремлем цього рівносильна повній відмові російського уряду від своїх зобов'язань за мінськими угодами", - заявила вона.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкритикував ймовірне визнання РФ "ЛДНР". Він вважає, що визнання самопроголошених "республік" ще більше підірве суверенітет та територіальну цілісність України, буде грубим порушенням міжнародного права та поставить під сумнів заявлене зобов'язання Росії продовжувати дипломатію для досягнення мирного вирішення військового конфлікту.

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