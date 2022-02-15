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Інтер - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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Інтер - Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першої битви 1/8 фіналу між "нерадзуррі" та "мерсисайдцями".

У середу, 16 лютого, міланський Інтер і англійський "Ліверпуль" зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Поєдинок між італійським та англійським грандами відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Початок - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами.

Матч-відповідь команди проведуть 8 березня в Ліверпулі на стадіоні "Енфілд".

  • "Ліверпуль" вийшов до 1/8 фіналу ЛЧ, посівши першу сходинку в групі. Англійці випередили мадридський "Атлетіко", португальський "Порту" та італійський "Мілан";
  • "Інтер", своєю чергою, опинився у плейоф турніру завдяки другій позиції в квартеті з "Реалом", молдавським "Шерифом" та донецьким "Шахтарем".
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