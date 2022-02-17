45-летняя Жанна Бадоева показала фигуру в бикини

Знаменитость отдыхает в Мексике.

Телеведущая и бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева – Жанна – показала фигуру в бикини.

Так, 45-летняя знаменитость сейчас отдыхает в Мексике. На странице в Instagram ведущая опубликовала серию пляжных фотографий. На первом кадре Бадоева предстала у доски для серфинга и с коктейлем в руке.

Жанна Бадоева / instagram.com/zhanna_badoeva

На втором – Жанна улыбается на фоне пальм.

Жанна Бадоева / instagram.com/zhanna_badoeva

А на третьем – позирует на шезлонге.

Жанна Бадоева / instagram.com/zhanna_badoeva

"Я здесь посчитала и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней! Всего-то! Немного подождать и все! Потерпим, да? А вы пока решите — какое фото в купальнике 1, 2 или 3 вам нравится больше? Аргументация приветствуется", – написала звезда.

В комментариях юзеры начали выбирать фото, которое им больше всего пришлось по душе:

1 — очень "по-тропически"

1 – хорошее фото с серфдоской, цвета, ноги; 2 – ваша лучезарная улыбка

3 очень позитивное фото!

Все фото очень красивы! Потому что вы изнутри светитесь

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