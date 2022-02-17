45-летняя Жанна Бадоева показала фигуру в бикини

Знаменитость отдыхает в Мексике.
Телеведущая и бывшая жена украинского клипмейкера Алана Бадоева – Жанна – показала фигуру в бикини.
Так, 45-летняя знаменитость сейчас отдыхает в Мексике. На странице в Instagram ведущая опубликовала серию пляжных фотографий. На первом кадре Бадоева предстала у доски для серфинга и с коктейлем в руке.
На втором – Жанна улыбается на фоне пальм.
А на третьем – позирует на шезлонге.
"Я здесь посчитала и выяснилось, что до лета осталось всего 105 дней! Всего-то! Немного подождать и все! Потерпим, да? А вы пока решите — какое фото в купальнике 1, 2 или 3 вам нравится больше? Аргументация приветствуется", – написала звезда.
В комментариях юзеры начали выбирать фото, которое им больше всего пришлось по душе:
- 1 — очень "по-тропически"
- 1 – хорошее фото с серфдоской, цвета, ноги; 2 – ваша лучезарная улыбка
- 3 очень позитивное фото!
- Все фото очень красивы! Потому что вы изнутри светитесь
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