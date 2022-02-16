Загорелая жена Остапчука в купальнике показала стройную фигуру

Избранница ведущего также поделилась, что немного перестаралась с загаром.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука – Кристина – отдыхает на Мальдивах.

Сначала приехала на отдых избранница шоумена, а потом уже и сам Владимир прилетел к любимой. Но пока нотариусиня отдыхала без мужа, с ней произошел довольно неприятный инцидент.

Возлюбленная Остапчука слишком загорела. Теперь у Кристины красная спина, она постоянно скрывает ее одеждой, чтобы еще больше не подвергать воздействию солнечным лучам.

Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

Впрочем, хотя Христина и прячется от солнца, это не помешало ей продемонстрировать свою стройную фигуру. Звезда Сети опубликовала фото, на котором позировала перед камерой в синем купальнике.

Кристина Горняк / instagram.com/kristygor

Пляжный наряд изрядно подчеркнул стройную фигуру Кристины. А кимоно, которое избранница Остапчука надела, придало ее образу дополнительного шарма.

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