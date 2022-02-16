Засмагла дружина Остапчука у купальнику показала струнку фігуру

Обраниця ведучого також поділилася, що трішки перестаралась із засмагою.

Дружина українського телеведучого Володимира Остапчука – Христина – відпочиває на Мальдівах.

Так, спочатку приїхала на відпочинок обраниця шоумена, а потім вже й сам Володимир прилетів до коханої. Та поки нотаріусиня відпочивала без чоловіка, з нею стався доволі неприємний інцидент.

Кохана Остапчука надто засмагла. Тепер у Христини червона спина, вона постійно приховує її одягом, аби ще більше не піддавати впливу сонячним промінням.

Христина Горняк / instagram.com/kristygor

Втім, хоч Христина й ховається від сонця, та це не завадило їй продемонструвати свою струнку фігуру. Так, зірка Мережі опублікувала фото, на якому позувала перед камерою у синьому суцільному купальнику.

Христина Горняк / instagram.com/kristygor

Пляжне вбрання неабияк підкреслило струнку фігуру Христини. А кімоно, яке обраниця Остапчука одягла, надало її образу додаткового шарму.

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