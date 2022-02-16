DDoS-атаки зазнали майже всі українські банки - Гороховський

У Нацполіції за фактом DDoS-атак на українські вебресурси відкрили кримінальне провадження.

Масової кібератаки станом на вечір вівторка, 15 лютого, з різною результативністю зазнали майже всі українські банки.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив співзасновник проєкту monobank Олег Гороховський.

"Ddos-атака насправді йде на майже всі українські банки з різною результативністю. "Приват", "Ощад". Пробували "Альфу" та "А-банк", - написав він.

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За словами Гороховського, нещодавно "пішли масовані запити з вузла в Нідерландах". "Спостерігаємо за ситуацією дуже уважно. Якщо буде потужно штормити, будемо змушені тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну", - вказав він.

Тим часом у Нацполіції за фактом DDoS-атак відкрили кримінальне провадження через несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 361 ККУ) та умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, що призвело до порушення роботи АС (ст. 363-1 ККУ).

Нагадаємо, що 15 лютого у роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку" стався збій. Клієнти скаржилися на те, що не могли розрахуватися картками та зняти готівку з банкоматів. Згодом з'явилася інформація про кібератаку на сайти Міноборони і Збройних сил України.

Незабаром потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія". За словами віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, кібернапади йшли з території Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

Нова кібератака: "лежать" сайти державних установ та мобільні застосунки банків | Новини України

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