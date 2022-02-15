Збій в "Ощадбанку", "Приватбанку", сайтах Міноборони та ЗСУ: все, що відомо про проблеми в роботі

Збій в "Ощадбанку", "Приватбанку", сайтах Міноборони та ЗСУ: все, що відомо про проблеми в роботі

Яка ситуація з роботою "Ощадбанку", "Приватбанку" та державних сайтів.

У роботі "Приватбанку" та "Ощадбанку 15 лютого стався збій. Клієнти почали скаржитись, що не можуть розрахуватися картками та зняти готівку з банкоматів.

Приблизно в обідню пору користувачі почали скаржитись на роботу банків. Так, "Приватбанк" зазнав ДДОС-атаки (напад на комп'ютерну систему з метою зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів - ред.).

Українці скаржаться, що сайт банку і застосунок вже протягом кількох годин не працюють, посилаючись на технічні проблеми.

У роботі "Ощадбанку" також стався масштабний збій: мобільний банкінг не працює, проблеми із банкоматами, платежі не проходять. Причиною теж могла стати ДДОС-атака.

О 15:30 у Кіберполіції повідомили, що інформація про технічні несправності банкоматів, поширена через спам-розсилку, не відповідає дійсності. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до розсилання смс-повідомлень щодо збоїв у роботі банкоматів. Кіберполіція проаналізувала вміст смс-повідомлень та встановила, що вони не мають фішингового характеру, а є елементом інформаційної атаки і не відповідають дійсності.

Водночас приблизно о 18:00 стало відомо, що стався збій і в роботи сайтів Міністерства оборони України та Збройних Сил, зокрема зник доступ до сайтів.

О 18:10 у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомили, що всі гроші клієнтів "Приватбанку", який вже кілька годин перебуває під масованою DdоS-атакою, будуть збережені та нікуди не зникнуть.

Там підтвердили, що в роботі "Ощадбанку" також спостерігаються збої.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", – зазначили в РНБО.

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