В Україні "лягли" сайти Міноборони України та ЗСУ: яка причина

В Україні "лягли" сайти Міноборони України та ЗСУ: яка причина

Сайти зазнали масштабної DDoS-атаку.

У вівторок, 15 лютого, у роботі сайту Міністерства оборони України та Збройних Сил України стався збій. Не працюють додатки "Приватбанк" і "Ощадбанк".

Центр інформаційної безпеки при РНБО заявив про масштабну DDoS-атаку.

"Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони також підтвердили, що офіційний веб-портал відомства зазнав, ймовірно, DDoS-атак.

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"Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав, ймовірно, DDoS-атак, коли фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду. Наразі проводяться планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу Міністерства оборони України", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що офіційна комунікація буде забезпечуватися через сторінки Міноборони в Facebook та Twitter, а також сайти АрміяInform https://armyinform.com.ua та Армія FM https://www.armyfm.com.ua.

Нагадаємо:

Заступниця радника з національної безпеки США з кібернетичних і новітніх технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки як метод дестабілізації ситуації в Україні для подальшого вторгнення до країни.

У ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Водночас очільник Держспецзв'язку Юрій Щиголь заявив, що від атаки загалом постраждало 22 сайти органів державної влади, для 6-ти з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою співробітників Держспецзв'язку та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено. Важлива інформація втрачена не була.

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