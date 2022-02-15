В Украине "легли" сайты Минобороны и ВСУ: какая причина

В Украине "легли" сайты Минобороны и ВСУ: какая причина

Сайты подверглись масштабной DDoS-атаке.

Во вторник, 15 февраля, в работе сайта Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил произошел сбой. Не работают приложения "ПриватБанк" и "Ощадбанк".

Центр информационной безопасности при СНБО заявил о масштабной DDoS-атаке.

"Не исключено, что агрессор прибегнул к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — говорится в сообщении.

В Минобороны также подтвердили, что официальный веб-портал ведомства подвергся, вероятно, DDoS-атакам.

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"Официальный веб-портал Министерства обороны Украины подвергся, вероятно, DDoS-атакам, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду. Сейчас проводятся плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении на странице Facebook.

Отмечается, что официальная коммуникация будет осуществляться через страницы Минобороны в Facebook и Twitter, а также сайты АрмияInform https://armyinform.com.ua и Армия FM https://www.armyfm.com.ua.

Напомним:

Заместитель советника по национальной безопасности США по кибернетическим и новейшим технологиям Энн Нойбергер заявила, что Россия может использовать кибератаки как метод дестабилизации ситуации в Украине для дальнейшего вторжения в страну.

В ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

В то же время глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что от атаки в общей сложности пострадали 22 сайта органов государственной власти, для 6-ти из которых был нанесен значительный ущерб информационным системам. 70 сайтов были отключены по указанию сотрудников Госспецсвязи и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена. Важная информация утрачена не была.

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