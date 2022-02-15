Никакой угрозы для средств вкладчиков "ПриватБанка" из-за кибератаки нет — СНБО

Крупнейший государственный банк уже несколько часов находится под массированной DdоS-атакой.

Все средства клиентовв государственного "ПриватБанка", который уже несколько часов находится под массированной DdоS-атакой, будут сохранены и никуда не исчезнут.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и безопасности СНБО.

"Последние часы "ПриватБанк" находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи "Приват24" сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в "Приват24", у других не отображаются баланс и последние транзакции", – говорится в сообщении.

В СНБО добавили, что "в "Привате" уверяют: никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме".

"Сейчас мы устраняем последствия DDoS-атаки и восстанавливаем стабильную работу систем. "ПриватБанк" принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек. Безопасность наших сотрудников и счетов наших клиентов является нашей первоочередной задачей. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить доступ ко всем нашим услугам 24/7", - заверили в пресс-службе "ПриватБанка".

Также наблюдаются сбои в работе государственного "Ощадбанка".

"В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковали сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — отметили в СНБО. .

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