Никакой угрозы для средств вкладчиков "ПриватБанка" из-за кибератаки нет — СНБО

Крупнейший государственный банк уже несколько часов находится под массированной DdоS-атакой.
Все средства клиентовв государственного "ПриватБанка", который уже несколько часов находится под массированной DdоS-атакой, будут сохранены и никуда не исчезнут.
Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и безопасности СНБО.
"Последние часы "ПриватБанк" находится под массированной DdоS-атакой. Пользователи "Приват24" сообщают о проблемах с платежами и в целом с работой приложения. Некоторым пользователям совсем не удается зайти в "Приват24", у других не отображаются баланс и последние транзакции", – говорится в сообщении.
В СНБО добавили, что "в "Привате" уверяют: никакой угрозы для средств вкладчиков нет. Кибератака касается исключительно приложения "Приват24". Остальные финансовые операции выполняются в нормальном режиме".
"Сейчас мы устраняем последствия DDoS-атаки и восстанавливаем стабильную работу систем. "ПриватБанк" принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности операций и обеспечения высококачественного обслуживания своих клиентов без задержек. Безопасность наших сотрудников и счетов наших клиентов является нашей первоочередной задачей. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить доступ ко всем нашим услугам 24/7", - заверили в пресс-службе "ПриватБанка".
Также наблюдаются сбои в работе государственного "Ощадбанка".
"В работе "Ощадбанка" также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает. Также атаковали сайты Минобороны и ВСУ. Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают", — отметили в СНБО. .
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