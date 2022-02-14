ПСЖ - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першої битви 1/8 фіналу між парижанами та "вершковими".

У вівторок, 15 лютого, паризький ПСЖ і мадридський "Реал" зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.

Поєдинок між французьким та іспанським грандами відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок - о 22:00 за київським часом.

ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами.

Матч-відповідь команди проведуть 9 березня в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".