ПСЖ - Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж першої битви 1/8 фіналу між парижанами та "вершковими".
У вівторок, 15 лютого, паризький ПСЖ і мадридський "Реал" зустрінуться в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22.
Поєдинок між французьким та іспанським грандами відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Початок - о 22:00 за київським часом.
ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію гри з усіма голами і найкращими моментами.
Матч-відповідь команди проведуть 9 березня в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".
- На груповому етапі Ліги чемпіонів "Реал" посів перше місце в групі з "Інтером", "Шерифом" та "Шахтарем". ПСЖ фінішував другим у квартеті з "Манчестер Сіті", "Брюгге" та "Лейпцигом".
- Наразі "вершкові" очолюють іспанську Ла Лігу, а парижани впевнено лідирують у Чемпіонаті Франції.