ПСЖ - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первой битвы 1/8 финала между парижанами и "сливочными".
Во вторник, 15 февраля, парижский ПСЖ и мадридский "Реал" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Поединок между французским и испанским грандами состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 22:00 по киевскому времени.
ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами.
Ответный матч команды проведут 9 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
- На групповом этапе Лиги чемпионов "Реал" занял первое место в группе с "Интером", "Шерифом" и "Шахтером". ПСЖ финишировал вторым в квартете с "Манчестер Сити", "Брюгге" и "Лейпцигом".
- В настоящее время "сливочные" возглавляют испанскую Ла Лигу, а парижане уверенно лидируют в Чемпионате Франции.