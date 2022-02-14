ПСЖ - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первой битвы 1/8 финала между парижанами и "сливочными".

Во вторник, 15 февраля, парижский ПСЖ и мадридский "Реал" встретятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Поединок между французским и испанским грандами состоится на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры со всеми голами и лучшими моментами.

Ответный матч команды проведут 9 марта в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".