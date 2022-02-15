Після кібератак "Приватбанк" та "Ощадбанк" відновили роботу - Держспецзв'язок

Користувачі двох банків скаржилися на технічні збої.

Після нової кібератаки станом на вечір 15 лютого сайти та застосунки "Приватбанку" та "Ощадбанку" відновили роботу, інформують у Держспецзв'язку. Натомість зайти на сайт "Ощадбанку" і провести операції з оплати досі не можливо.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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"Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігається потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України. Зокрема, було зафіксовано перебої в роботі вебсервісів Приватбанку та Ощадбанку. Станом на 19:30 роботу банківських вебресурсів відновлено", - йдеться в офіційній заяві.

Також у Держспецзв'язку наголошують, що робоча група з фахівців національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці, яка сталася 15 лютого.

Щодо державних сайтів Міністерства оборони та Збройних сил України, як також зазнали потужної DDoS-атак, наразі ще не працюють, повідомили у відомстві. Коли відновлять вебсервіси - невідомо.

Нагадаємо, у другій половині 15 лютого у роботі "ПриватБанку" та "Ощадбанку" стався масштабний збій. Українці скаржаться, що сайт і застосунок "Приватбанку" протягом кількох годин не працював через технічні проблеми. Також зазнав впоиву мобільний банкінг "Ощадбанку". Українці не могли оплатити платежі.

Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомили, що банки зазнали масованої DdоS-атаки (напад на комп'ютерну систему з метою зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів - ред.).

Не працюють також сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України. "Не виключено, що агресор вдався до тактики дрібних капостей, адже за великим рахунком його агресивні плани не спрацьовують", — заявили в центрі інформаційної безпеки при РНБО.

Нагадаємо, що за місяць - це друга кібератака на державні сайти. У ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

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