Путін пояснив рішення часткового відведення військ РФ від кордонів України

Путін повʼязав звернення Держдуми про визнання "ЛДНР" із частковим відведенням військ від кордону України.

Президент Росії Володимир Путін пояснив рішення про часткове відведення військ від кордонів України.

Про це він заявив під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у вівторок, 15 лютого.

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"Часткове виведення військ з районів наших навчань. Що тут прокоментувати? Щодо виконавчих органів влади, зокрема військово-політичного керівництва країни – тут коментувати немає чого – ухвалено рішення про частковий відвід військ. Голосування у Держдумі, думаю, так чи інакше повʼязане з цим, тому що депутати парламенту орієнтуються на суспільну думку. Орієнтуються на думку виборців, тонко відчувають", – заявив Путін.

Президент країни-агресорки додав, що голосування за звернення до президента щодо визнання терористичних самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" було відкритим.

"Я буду виходити з того, що ми маємо все зробити для рішення проблем Донбасу, але зробити це, виходячи з не до кінця реалізованих можливостей Мінських угод", – додав глава Кремля.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія не хоче війни в Європі, зокрема проти України.

Як повідомлялося, Росія заявила про завершення низки військових навчань та про початок відведення військ від кордонів України. Але ознак деескалації з боку Кремля у НАТО поки не вбачають.

Раніше Путін уперше відреагував на звернення Держдуми про визнання "ДНР" і "ЛНР".

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