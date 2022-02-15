"Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - Кулеба про заяву Міноборони Росії

"Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - Кулеба про заяву Міноборони Росії

За словами міністра, є правило не "почуємо - тоді повіримо", а "побачимо - тоді повіримо".

З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому Україна повірить у деескалацію ситуації, коли пересвідчиться у відведенні російських військ від державного кордону.

Про це у вівторок, 15 лютого, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

"З Російської Федерації постійно лунають різні заяви. Тому у нас уже є правило не "почуємо - тоді повіримо", а "побачимо - тоді повіримо". Побачимо відведення - повіримо у деескалацію", - сказав Кулеба.

Нагадаємо:

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що Південний та Західний військові округи Росії почали повертати війська до місць постійної дислокації. Крім того, Міноборони країни-агресорки опублікувало відео відведення танків після військових навчань.

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