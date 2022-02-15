Камалія готує позов проти стилістки, яка вимагає у неї гроші

Артистка прокоментувала скандал.

Українська співачка Камалія, яка нещодавно потрапила у скандал зі стилісткою, заявила, що її адвокати готують позов до суду.

Нагадаємо, нещодавно Софія Неведома звинуватила артистку у тому, що вона вже три місяці не виплачує їй гонорар за виконану роботу. У відповідь Камалія пообіцяла розібратися у ситуації.

Тепер зірка разом з командою "відновила всю картину" та прокоментувала інцидент. За словами знаменитості, це безпідставний наклеп. Також Камалія зазначила, що залучити Софію до знімань кліпу запропонувала режисеру саме вона. Втім, що стосується загального бюджету ролику, куди включені всі технічні, гонорарні та інші витрати, її не стосується.

Стилістка Софія / instagram.com/neveedomaya

"Я затверджую загальний бюджет кліпу із продакшеном. Далі всі витрати і виплати членам команди розпоряджаються вони. З бюджету видно, що гонорар стиліста складав 400 доларів. У фінальному бюджеті продюсерська компанія повністю забрала її гонорар, бо стверджували, що стиліст взагалі не працювала. Вона мала прийти з образами напередодні кліпу, але не прийшла. Всі образи ми затверджували не на примірці, а на фото в телефоні. Із трьох необхідних образів вона встигла зробити лише один. У день знімань стиліст Софія запізнилася. Через це початок знімань затягнувся, і продакшену довелося доплачувати за оренду студії та персонал. Більше того, вона (Софія) пішла посеред знімань, нікому не повідомивши. Тим не менш, після закінчення знімального процесу ми дали продакшену додаткові 200 доларів на оплату стиліста. І це плюс до того, що продюсерська компанія виставила нам у рахунку", – розповіла знаменитість.

Камалія додала, що якщо Софія вважає, що співачка їй щось винна, то стилістка може сміливо подати проти неї позов. Якщо суд вирішить, що вона має рацію, артистка згодна заплатити. Втім, поки що зірка дотримується своєї позиції: все, що вона мала сплатити продакшену, вона сплатила.

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Крім того, виконавиця зазначила, що швачка Наталія, на яку у своїх повідомленнях посилається Софія, не має до Камалії жодних фінансових чи інших претензій.

"Тим часом мої адвокати готують проти Софії Неведомої позов за фактом наклепу. Щойно вона повернеться з Москви (де зараз перебуває), ми його негайно подамо. Тому що безпідставних маніпуляцій та наклепів проти себе я не потерплю. До речі, Софія зараз спокійно сидить у Москві і просить нас перевести гроші на її російську кредитну картку. Ця дівчина в такому юному віці отримала цілих три паспорти, зокрема Росії та ДНР. А тепер, у такий складний для нашої країни час, вона просить українців підтримати її у вимаганні у мене грошей та їхньому відправленні до Росії", – додала артистка.

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