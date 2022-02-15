Камалия готовит иск против стилиста, которая требует у нее деньги

Артистка прокомментировала скандал.

Украинская певица Камалия, недавно попавшая в скандал со стилистом, заявила, что ее адвокаты готовят иск в суд.

Напомним, недавно София Неведомая обвинила артистку в том, что она уже три месяца не выплачивает ей гонорар за проделанную работу. В ответ Камалия пообещала разобраться в ситуации.

Теперь звезда вместе с командой "восстановила всю картину" и прокомментировала инцидент. По словам знаменитости, это безосновательная клевета. Также Камалия отметила, что привлечь Софию к съемкам клипа предложила режиссеру именно она. Впрочем, что касается общего бюджета ролика, в который включены все технические, гонорарные и другие расходы, ее не касается.

Стилистка София / instagram.com/neveedomaya

"Я утверждаю общий бюджет клипа с продакшеном. Далее всеми расходами и выплатами членам команды распоряжаются они. Из бюджета видно, что гонорар стилиста составлял 400 долларов. В финальном бюджете продюсерская компания полностью убрала ее гонорар, потому что утверждали, что стилист вообще не работала. Она должна была прийти с образами накануне клипа, но не пришла. Все образы мы утверждали не на примерке, а по фото в телефоне. Из трех необходимых образов она успела сделать только один. В день съемок стилист София опоздала. Из-за этого начало съемок затянулось, и продакшну пришлось доплачивать за аренду студии и персонал. Более того, она (София) ушла посреди съемок, никому не сообщив. Тем не менее, по окончанию съёмочного процесса мы дали продакшену дополнительные 200 долларов на оплату стилиста. И это плюс к тому, что продюсерская компания выставила нам в счете", – рассказала знаменитость.

Камалия добавила, что если София считает, что певица ей что-нибудь должна, то стилист может смело подать против нее иск. Если суд решит, что она права, артистка согласна заплатить. Впрочем, пока звезда придерживается своей позиции: все, что она должна была оплатить продакшену, она заплатила.

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Кроме того, исполнительница отметила, что швея Наталья, на которую в своих сообщениях ссылается София, не имеет к Камалии никаких финансовых или иных претензий.

"Тем временем, мои адвокаты готовят против Софии Неведомой иск по факту клеветы. Как только она вернется из Москвы (где на данный момент находится), мы его немедленно подадим. Потому что беспочвенных манипуляций и клеветы против себя я не потерплю. Кстати, София сейчас спокойно сидит в Москве и просит нас перевести деньги на ее российскую кредитную карту. Эта девушка в таком юном возрасте получила целых три паспорта, в том числе — России и ДНР. А теперь, в такое сложное для нашей страны время, она просит украинцев поддержать ее в вымогательстве у меня денег и их отправке в Россию", – добавила артистка.

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