В МИД сообщили, чем грозит России признание "ДНР" и "ЛНР"

В МИД сообщили, чем грозит России признание "ДНР" и "ЛНР"

Киев расценит это как выход из Минских соглашений.

Украина будет расценивать признание Россией самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" как выход РФ из Минских соглашений.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В случае принятия решения о признании Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских соглашений, со всеми сопутствующими последствиями. Мы уже предупредили об этой позиции наших партнеров", — заявил глава МИД.

Кстати, председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявлял, что парламент может 15 февраля проголосовать заявление по этому проекту российских депутатов.

Напомним, в Госдуму России поступили законопроекты о признании временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в качестве независимых республик. Документов зарегистрировали два. Первый, в случае принятия, предполагается сразу направить на подпись Владимиру Путину. Второй – будет согласование нескольких ведомств, а в случае согласования за него должны снова голосовать российские депутаты.

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