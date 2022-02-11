"Статус России изменится": Кулеба объяснил, почему невозможен прямой диалог с "ЛНР" и "ДНР"

На подобных переговорах настаивает Москва.
Российская Федерация настаивает на прямом контакте Украины с "ЛНР" и "ДНР", но такой диалог невозможен.
Об этом на брифинге сообщил Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, это невозможно, поскольку тогда изменится статус России: со стороны конфликта на посредника.
"Ключевой вопрос вчера был прямой диалог между Украиной и ОРДЛО. Россия настаивает. Если Украина на это пойдет, тогда статус России со стороны конфликта сменится статусом посредника. Поэтому мы на это не идем", — заявил он.
Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицал возможность проведения прямых переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР". Информация об этом появилась в СМИ накануне заседания советников стран "нормандского формата", состоявшегося в конце января.
Ранее Кулеба заявлял, что Украина не пойдет на российский вариант выполнения Минских соглашений.
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