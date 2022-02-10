Лавров сравнил Кулебу с Геббельсом

Так, российский руководитель МИД прокомментировал отказ Киева участвовать в переговорах с "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "превзошел искусство Йозефа Геббельса" — последователя Гитлера.

Так он прокомментировал отказ Украины садиться за стол переговоров с "ЛНР" и "ДНР", пишут росСМИ.

"Это, понимаете, уж точно школа Геббельса или даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, исключать то, что одобрено Советом безопасности (ООН)... Это, конечно, положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договоренности", – подчеркнул Лавров.

Как сообщалось, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отрицал возможность проведения прямых переговоров с главарями "ДНР" и "ЛНР". Информация об этом появилась в СМИ накануне заседания советников стран "нормандского формата", состоявшегося в конце января.

Ранее Кулеба заявлял, что Украина не пойдет на российский вариант выполнения Минских соглашений.

Читайте также: