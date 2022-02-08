Зеленский отреагировал на слова Путина "нравится – не нравится..."

Президент говорил по-русски, чтобы "автор афоризма его понял".

Российский президент Владимир Путин высказался о позиции Киева в отношении Минских соглашений – "нравится – не нравится, терпи, моя красавица".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое заявление главы страны-агрессора, ответив на вопросы во время брифинга с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Глава государства отметил, что "надо серьезно ответить на такой очень серьезный вопрос". А также добавил, что будет говорить по-русски, чтобы "автор афоризма понял ответ".

"Нравится – не нравится, терпи, моя красавица"? Безусловно, есть вещи, о которых не поспоришь с президентом Российской Федерации. Украина действительно красавица. О том, что он говорит: "Украина – моя", – это уже перебор небольшой", – подчеркнул Зеленский.

Президент также обратился к французскому коллеге: "Вчера, кстати, после ужина, вы там не сидели, не отдыхали? Потому что президент России говорит очень "серьезно".

Владимир Зеленский отметил, что Украина – терпеливая страна. "Это мудрость. И я думаю, что это важно. Не только для Украины, но и для всей Европы. Очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация – эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории "Наше терпение влияет на провокации: когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, по моему мнению, мудрость", – заявил Зеленский.

"Терпи, моя красавица"? — президент Зеленский ответил Владимиру Путину

Напомним, 7 февраля во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин высказался о позиции Киева в отношении Минских соглашений, сказав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". К слову, это фраза из песни "Красной плесени" обыгрывает сказку о спящей царевне. Несмотря на такой источник, фразу часто используют в общественных выступлениях.

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