"Терпы, моя красавица": Песков объяснил заявление Путина

Песков сказал, что Путин не слушал песни группы "Красная плесень", слова из которой процитировал, говоря о Минских договоренностях.

Пресссекретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говоря "терпи, моя красавица", Владимир Путин имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, то эти обязательства нужно выполнять.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Журналисты поинтересовались у Пескова, что именно имел в виду Путин. Ведь некоторые увидели "не очень хороший намек с сексуальным подтекстом".

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"Президент имел в виду, что если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять. Бьюсь об заклад, это было очень трудно перевести на французский язык", – ответил спикер президента. РФ.

У Пескова также поинтересовались, не слушал ли Путин песни группы "Красная плесень", поскольку "некоторые СМИ написали, что своим изречением он процитировал строчку из не очень хорошей песни этой группы".

"Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа – я, честно говоря, тоже не знаком – позаимствовал это из российского фольклора", – сказал Песков.

Напомним, 7 февраля во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном Путин сказал : "...заявил (Владимир Зеленский – ред. ), что ни один пункт не нравится из Минских соглашений. Нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Надо выполнять, иначе не получится".

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