Макрон назвал Зеленского хладнокровным

"Он хладнокровно себя ведет и это надо приветствовать", - считает Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал главу украинского государства Владимира Зеленского хладнокровным.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Президент Зеленский - президент страны, на границе которой находится 125 тысяч российских военных и, да, он нервничает. В контексте международных комментариев Зеленский все таки хладнокровный. Он хладнокровно себя ведет и это надо приветствовать", - заметил Макрон.

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"Второе - когда подписывали Минские соглашение, не было такого присутствия на границе. Это важный момент, который был частью нашего обсуждения с Путиным. Решение украинского вопроса может быть только политическим и база его решения - это Минские соглашения, а "нормандски формат" - это правильный формат: Украина, Россия, Франция, Германия вокруг круглого стола", - добавил французский президент.

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