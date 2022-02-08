Они там уху ели: чем угощали Макрона в Кремле

Они там уху ели: чем угощали Макрона в Кремле

В меню Путина и Макрона значилось семь блюд.

На встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона кормили ухой, осетриной, олениной и грушевым пирогом.

Об этом сообщает "ТАСС".

Часть беседы, которая длилась больше пяти часов, президенты провели за рабочим обедом. В меню значилось семь блюд. Среди них:

моченые яблоки с лангустином,

равиоли со шпинатом,

уха из пяти видов рыб,

щербет из имбиря.

На горячее были предложены стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой. На десерт подавался грушевый тарт с ванильным мороженым.

Из напитков Путину и Макрону подавали белое сухое вино "Шардоне. Усадьба Дивноморское", произведенное в России в 2015 году и вино того же производителя "Ребо", также 2015 года.

ТАСС

Напомним, что в Москве завершился разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, продолжавшихся более пяти часов.

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