Они там уху ели: чем угощали Макрона в Кремле

В меню Путина и Макрона значилось семь блюд.
На встрече с Владимиром Путиным президента Франции Эммануэля Макрона кормили ухой, осетриной, олениной и грушевым пирогом.
Об этом сообщает "ТАСС".
Часть беседы, которая длилась больше пяти часов, президенты провели за рабочим обедом. В меню значилось семь блюд. Среди них:
- моченые яблоки с лангустином,
- равиоли со шпинатом,
- уха из пяти видов рыб,
- щербет из имбиря.
На горячее были предложены стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой. На десерт подавался грушевый тарт с ванильным мороженым.
Из напитков Путину и Макрону подавали белое сухое вино "Шардоне. Усадьба Дивноморское", произведенное в России в 2015 году и вино того же производителя "Ребо", также 2015 года.
Напомним, что в Москве завершился разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, продолжавшихся более пяти часов.
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