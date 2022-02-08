Вони там уху їли: чим пригощали Макрона у Кремлі

Вони там уху їли: чим пригощали Макрона у Кремлі

У меню Путіна та Макрона було сім страв.

На зустрічі з Володимиром Путіним президента Франції Еммануеля Макрона годували ухою, осетриною, олениною та грушевим пирогом.

Про це повідомляє "ТАСС".

Частину бесіди, яка тривала понад п'ять годин, президенти провели за робочим обідом. У меню було сім страв. Серед них:

мочені яблука з лангустином,

равіолі зі шпинатом,

юшка з п'яти видів риб,

щербет із імбиру.

На гаряче було запропоновано стейк з осетрини з птитімом та оленина з бататом та ожиною. На десерт подавався грушевий тарт із ванільним морозивом.

З напоїв Путіну та Макрону подавали біле сухе вино "Шардоне. Усадьба Дивноморское", вироблене в Росії у 2015 році та вино того ж виробника "Ребо", також 2015 року.

ТАСС

Нагадаємо, що в Москві завершилася розмова президентів Росії та Франції Володимира Путіна та Еммануеля Макрона, які тривали понад п'ять годин.

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