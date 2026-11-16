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Магнітна буря 16 листопада: скільки балів буде
Слабка магнітна буря — це невелике збурення магнітного поля Землі.
У понеділок, 16 листопада, активність Сонця залишається слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 3.3 — це зелений рівень.
Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.
За даними науковців, магнітних бур найближчим часом не прогнозують. Адже швидкість сонячного вітру наблизитися до звичайного фонового рівня. Наразі немає відомих корональних викидів маси Сонця, спрямованих у бік Землі.
Очікується, що наступний потік сонячного вітру з високою швидкістю, пов’язаний із невеликою південною корональною дірою, досягне Землі на початку цього тижня.
Слабка магнітна буря — це переважно незначне природне явище, яке не становить загрози для більшості людей.