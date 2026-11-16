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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 16 листопада: скільки балів буде

Слабка магнітна буря — це невелике збурення магнітного поля Землі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У понеділок, 16 листопада, активність Сонця залишається слабкою. Очікується магнітна буря з К-індексом 3.3 — це зелений рівень.

Про це повідомили ресурси Мeteoagent і Британської геологічної служби.

За даними науковців, магнітних бур найближчим часом не прогнозують. Адже швидкість сонячного вітру наблизитися до звичайного фонового рівня. Наразі немає відомих корональних викидів маси Сонця, спрямованих у бік Землі.

Очікується, що наступний потік сонячного вітру з високою швидкістю, пов’язаний із невеликою південною корональною дірою, досягне Землі на початку цього тижня.

Магнітна буря 16 листопада. ФОТО: meteoagent.

Магнітна буря 16 листопада. ФОТО: meteoagent.

Слабка магнітна буря — це переважно незначне природне явище, яке не становить загрози для більшості людей.

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