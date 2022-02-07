В Кремле завершились переговоры Путина и Макрона, они длились пять часов

В Кремле завершились переговоры Путина и Макрона, они длились пять часов

Французский лидер призвал РФ прекратить эскалацию вблизи украинских границ.

В Москве завершился разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, длившийся пять часов.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента РФ, официального заявления от французской стороны пока нет.

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Известно, что переговоры прошли на фоне российской агрессии против Украины. В частности, во время разговора с президентом страны-агрессорки французский лидер призвал РФ прекратить эскалацию вблизи украинских границ. Он подчеркнул, что единственным путем для достижения безопасности в Европе является дипломатический диалог, который будет продолжаться.

"К чему нам нужно двигаться, — это деэскалация. Мы знаем условия. Основные вопросы коллективной безопасности — это украинский вопрос, ситуация с безопасностью в Беларуси и во всем регионе: двигаемся вперед", — сказал Макрон.

На сайте Кремля отмечают, что во время переговоров главы Франции и России говорили о ситуации в политической, гуманитарной, торговой и сферах безопасности. Также в ходе разговора Путин снова заявил, гибридная война на востоке Украины, которая уже длится 8-й год – это внутриукраинский кризис.

Как ранее сообщалось, в понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины. Из опубликованных видео и фото было видно, что президенты сидели далеко друг от друга за длинным белым столом. Президент России Владимир Путин с одного края стола, Макрон – с другого

Сам же французский лидер перед разговором с Путиным заявил, что нужно быть реалистичными, а потому, по его мнению, "односторонних мер мы не достигнем, важно не допустить ухудшения положения".

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