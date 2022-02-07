Макрон прилетел в Москву на встречу с Путиным/Скриншот из видео ТАСС

Макрон прилетел к Путину говорить об Украине: видео

Макрон прилетел к Путину говорить об Украине: видео

У Путина не ожидают прорыва в переговорах с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 7 февраля, прилетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным по ситуации вокруг Украины.

Видео прибытия Макрона опубликовало агентство ТАСС.

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У Макрона с Путиным сначала запланирован рабочий обед, а затем – совместная пресс-конференция, анонсировал накануне спикер российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для России, все, что связано с этими основными проблемами", — рассказал Песков.

Макрон ранее заявлял, что, по его мнению, геополитической целью России сегодня является явно не Украина, а изменение правил сосуществования с НАТО и ЕС.

"Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, равно как для России правомерно ставить вопрос о своей собственной безопасности", — заявлял президент Франции.

Он надеется, что диалога с российским президентом будет достаточно, чтобы предотвратить военный конфликт.

Напомним, Песков заявлял, что Россия не ожидает решительного прорыва от переговоров между Путиным и Макроном. Но Москва ожидает, что лидер Франции предложит пути ослабления напряженности в Европе.

Добавим, что во вторник, 8 февраля, Макрон прибудет в Украину.