Самолет Макрона облетел территорию Беларуси по дороге в Москву

Маршрут был проложен через воздушное пространство Литвы и Латвии.

Самолет президента Франции Эммануэля Макрона, который в понедельник, 7 февраля, отправился на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву, облетел территорию Беларуси.



Об этом свидетельствует информация с сайта FlightRadar, сообщает Telegram-канал “Наша Ніва”.

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Пилот президентского лайнера выбрал маршрут через воздушное пространство соседней Литвы и Латвии по пути в российскую столицу.

flightradar24

Вечером в Москве начнется встреча лидеров двух стран. Главными темами переговоров Путина с Макроном в Кремле назвали ситуацию вокруг Украины и гарантии безопасности. После разговора с Путиным Макрон вылетит в Киев.

Напомним, в июне 2021 года Европейский Союз официально запретил белорусским авиакомпаниям летать в своем авиапространстве и приземляться в аэропортах ЕС. Решение было принято согласно выводам Совета ЕС за 24-25 мая. Тогда главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную вынужденную посадку рейса Ryanair в Минск 23 мая как угрозу авиационной безопасности. В ЕС также осудили задержание в Белоруссии оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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