Літак Макрона оминув територію Білорусі дорогою до Москви

Маршрут проклали через повітряний простір Литви та Латвії.

Літак президента Франції Еммануеля Макрона, який у понеділок, 7 лютого, вирушив на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним до Москви, оминув територію Білорусі.



Про це свідчить інформація із сайту FlightRadar, передає Telegram-канал “Наша Ніва”.

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Пілот президентського лайнера обрав маршрут через повітряний простір сусідньої Литви та Латвії на шляху до російської столиці.

flightradar24

Увечері у Москві розпочнеться зустріч лідерів двох країн. Головними темами переговорів Путіна з Макроном у Кремлі назвали ситуацію навколо України та гарантії безпеки. Після розмови з Путіним Макрон вилетить до Києва.

Нагадаємо, у червні 2021 року Європейський Союз офіційно заборонив білоруським авіакомпаніям літати у своєму авіапросторі та приземлятися в аеропортах ЄС. Рішення ухвалили згідно з висновками Ради ЄС за 24-25 травня. Тоді глави держав та урядів ЄС рішуче засудили незаконну вимушену посадку рейсу Ryanair у Мінську 23 травня як загрозу авіаційній безпеці. У ЄС також засудили затримання в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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