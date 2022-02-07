Над Донбасом політали європейські міністри: фото і відео

В понеділок, 7 лютого, міністри закордонних справ Австрії, Чехії і Словаччини відвідали прифронтову Станицю Луганську. Вони також зустрілися там з українськими військовими.

Відповідні фото й відео опублікував посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Зокрема, він виклав відео, зняте з гелікоптера та повідомив, що закордонним міністрам показали з неба територію уздовж лінії зіткнення.

Перебийніс виклав також фото міністрів, одягнених у бронежилети і шоломи під час зустрічі з українськими військовими.

S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

Після відвідин прифронтової зони міністри зустрінуться з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Мої колеги з Австрії, Словаччини та Чехії разом зараз перебувають у Станиці Луганській, там вони мають можливість на власні очі побачити наслідки російської агресії та зусилля України щодо їх подолання. Завтра я проведу з ними переговори в Києві. Вже через кілька годин до столиці прибуде моя німецька колега Анналена Борбок, яка завтра також відвідає Донбас", – розповів Кулеба на онлайн-брифінгу 7 лютого.

Він додав, що цього тижня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прийме в Києві спікера парламенту Естонії, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль – главу уряду Литви.

Нагадаємо, що 7 лютого Макрон здійснить офіційний візит до Росії, а вже наступного дня, 8 лютого, президент Франції прибуде до України.