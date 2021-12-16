Білорусь просить у Росії 3,5 мільярда доларів кредиту

Планується, що кредит буде отримано через Євразійський фонд стабілізації та розвитку.

Білорусь просить у Росії нову позику у розмірі 3,5 мільярда доларів.

Про це заявив перший віцепрем'єр-міністр режиму самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка Микола Снопков, пише провладне видання "БЕЛТА".

За його словами, наразі в опрацюванні укладання нової програми з Євразійським фондом стабілізації та розвитку з виділенням державного фінансового кредиту Російською Федерацією Білорусі.

"Загальна сума коштів, що запитуються - $3,5 млрд, що дозволить компенсувати європейські гроші, що випадають, з рефінансування зовнішнього боргу", - заявив Снопков.

Він додав, що у 2022 році Білорусь повинна погасити $3,3 млрд, а у 2023 - $4,7 млрд зовнішніх боргів разом із обслуговуванням.

Нагадаємо, 14 вересня 2020 року президент РФ Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком заявив, що Росія надасть Білорусі кредит у півтора мільярда доларів.Крім того, на сайті Мінфіну Росії повідомлялося, що крім коштів Євразійського фонду стабілізації і розвитку, Білорусь отримає кредит від Росії ще на 1 млрд двома траншами: перші 500 млн доларів — у 2020 році і другі 500 млн доларів — у 2021 році.

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