Беларусь просит у России 3,5 миллиарда долларов кредита

Планируется, что кредит будет получен через Евразийский фонд стабилизации и развития.

Беларусь просит у России новый заем в размере 3,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр режима самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко Николай Снопков, пишет провластное издание "БЕЛТА".

По его словам, в настоящее время в проработке заключение новой программы с Евразийским фондом стабилизации и развития с выделением государственного финансового кредита Российской Федерацией Беларуси.

"Общая сумма запрашиваемых средств - $3,5 млрд, что позволит компенсировать выпадающие европейские деньги по рефинансированию внешнего долга", — заявил Снопков.

Он добавил, что в 2022 году Беларусь должна погасить $3,3 млрд, а в 2023 – $4,7 млрд внешних долгов вместе с обслуживанием.

Напомним, 14 сентября 2020 года президент РФ Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в полтора миллиарда долларов. Кроме того, на сайте Минфина России сообщалось, что помимо средств Евразийского фонда стабилизации и развития, Беларусь получит кредит от России еще на 1 млрд двумя траншами: первые 500 млн долларов – в 2020 году и вторые 500 млн долларов – в 2021 году.

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