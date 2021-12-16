ДТП на "зебре" в Луцке: 5-летнего мальчика выписали из больницы

Ребенок будет лечиться амбулаторно дома.
В Луцке из больницы домой выписали 5-летнего мальчика, которого еще вместе с пятью пешеходами сбил на автомобиле 16-летний подросток.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Лучане".
Как рассказала медицинский директор по информационно-аналитической работе областной больницы, Татьяна Жураковская, 5-летнего мальчика выписали домой.
Состояние 39-летней мамы мальчика, которую сбили на пешеходном переходе, не изменилось. В настоящее время она находится в реанимационном отделении областной клинической больницы, в бессознательном состоянии на аппарате ИВЛ.
Напомним, что в Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 5 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
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