ДТП на "зебре" в Луцке: 5-летнего мальчика выписали из больницы

ДТП на "зебре" в Луцке: 5-летнего мальчика выписали из больницы

Ребенок будет лечиться амбулаторно дома.

В Луцке из больницы домой выписали 5-летнего мальчика, которого еще вместе с пятью пешеходами сбил на автомобиле 16-летний подросток.

Об этом сообщают в телеграмм-канале "Лучане".

Как рассказала медицинский директор по информационно-аналитической работе областной больницы, Татьяна Жураковская, 5-летнего мальчика выписали домой.

Состояние 39-летней мамы мальчика, которую сбили на пешеходном переходе, не изменилось. В настоящее время она находится в реанимационном отделении областной клинической больницы, в бессознательном состоянии на аппарате ИВЛ.

Напомним, что в Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 5 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.

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