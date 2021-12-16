В Японии врачи впервые прооперировали ребенка в утробе матери

У малыша обнаружили тяжелое сердечное заболевание.
Японские медики успешно прооперировали еще не родившегося ребенка. Хирургическое вмешательство произошло на 25 неделе беременности, когда плод еще находился в утробе матери.
Об этом сообщает NHK.
У малыша обнаружили тяжелое сердечное заболевание – стеноз аортального клапана. В этом случае сужение отверстия клапана аорты мешает нормальному развитию сердца.
Врачам нужно было достичь расширения отверстия клапана, который они и сделали. В сердце плода вставили игловидную трубку, с помощью которой в нужное место проник катетер и расширил диаметр клапана.
Медики говорят, что это первый случай в стране, когда проблему стеноза аортального клапана было решено путем внутриутробного вмешательства.
Напомним, в Австрии суд оштрафовал 43-летнюю хирурга на 2700 евро. Во время операции женщина ампутировала пациенту не ту ногу и заметила это только через два дня.
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