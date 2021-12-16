В Киев фурами привезли более 80 тонн снега из Карпат: видео

А все для того, чтобы порадовать киевлян зимними развлечениями.
Снег появился он в Киеве этой ночью. Так и не дождавшись с неба, его фурами привезли из Карпат. А все для того, чтобы порадовать киевлян зимними развлечениями.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 16 декабря.
Более 80 тонн сугробов, это два больших грузовика, собрали накануне со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ивано-Франковска. Груз этот деликатный, так что в Киев, с плюсовой температурой, незначительная часть из грузовиков вытекла. Сугробы высыпали рядом с аркой Дружбы народов. Дальше вручную перекладывали на полотно и тянули вверх, чтобы наполнить им трамплины.
Уже в пятницу на этих трамплинах состоится ежегодный фестиваль экстремальных видов спорта.
К этому времени, говорят организаторы, в Киев из разных областей должно прибыть еще десяток фур со снежным грузом.
Один из организаторов фестиваля говорит, что сейчас приехало две фуры.
"Из Буковеля – еще две (фуры – ред.) ждем завтра в обед и еще четыре ждем… Самый минимум, который нам нужен, – это 16 фур. В тоннах это около 300, даже где-то 400 фур. И, пожалуй, этого нам хватит, если не пойдет дождь", — говорит он.
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