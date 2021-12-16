До Києва фурами привезли понад 80 тон снігу з Карпат: відео

А все для того, аби потішити киян зимовими розвагами.

Сніг з'явився він у Києві цієї ночі. Так і не дочекавшись з неба, його фурами привезли із Карпат. А все для того, аби потішити киян зимовими розвагами.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 16 грудня.

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Понад 80 тонн кучугур, це дві великі вантажівки, зібрали напередодні із злітно-посадкової смуги в аеропорту Івано-Франківська. Вантаж цей делікатний, тож до Києва, із плюсовою температурою, незначна частина із вантажівок витекла. Кучугури висипали поруч з аркою Дружби народів. Далі вручну перекладали на полотно і тягнули нагору, аби наповнити ним трампліни.

Вже у п'ятницю, 17 грудня, на цих трамплінах відбудеться щорічний фестиваль екстремальних видів спорту.

До цього часу, кажуть організатори, до Києва із різних областей має прибути ще з десяток фур із сніговим вантажем.

Один з організаторів фестивалю каже, що зараз приїхало дві фури.

"З Буковеля - ще дві (фури – ред.) чекаємо завтра в обід та ще чотири чекаємо … Самий мінімум, який нам треба, - це 16 фур. В тоннах це близько 300, навіть десь 400 фур. І, мабуть, цього нам вистачить, якщо не піде дощ", - каже він.

До Києва привезли понад 80 тон снігу з Карпат | Новини України

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