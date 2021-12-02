В Австрии хирург по ошибке ампутировала мужчине не ту ногу

В Австрии хирург по ошибке ампутировала мужчине не ту ногу

Пациент умер, а врача оштрафовали.

В Австрии суд оштрафовал 43-летнюю хирурга на 2700 евро. Во время операции женщина ампутировала пациенту не ту ногу и заметила это только через два дня.

Об этом сообщает Kurier.

У 82-летнего мужчины после болезни ухудшилось состояние ног. Хирург, совершавшая операцию, ошибочно определила, что нужно ампутировать правую ногу вместо левой.

Ошибку заметили только через два дня, когда пациенту делали перевязки.

Жена прооперированного мужчины, впоследствии скончавшегося, подала в суд. Хирургу предъявлены обвинения в серьезной халатности.

Когда ее спросили, почему она прооперировала не ту ногу, она ответила: "Я просто не знаю".

В конце концов, суд поддержал обвинение и назначил хирургу штраф в размере 2700 евро.

Ампутация после вывиха: накажут ли врача, который сделал пациентку инвалидом

Напомним, в Харькове пациентке, у которой заподозрили злокачественную опухоль, во время операции ампутировали правую молочную железу. Женщина утверждает, что разрешения на это врачам не давала, и медики обещали удалить лишь небольшую часть новообразования. Теперь женщина требует компенсацию – 5 миллионов гривен.

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