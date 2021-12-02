В Австрії хірургиня помилково ампутувала чоловікові не ту ногу

В Австрії хірургиня помилково ампутувала чоловікові не ту ногу

Пацієнт помер, а лікарку оштрафували.

В Австрії суд оштрафував 43-річну хірургиню на 2700 євро. Під час операції жінка ампутувала пацієнтові не ту ногу й помітила це лише за два дні.

Про це повідомляє Kurier.

У 82-річного чоловіка після хвороби погіршився стан ніг. Хірургиня, яка здійснювала операцію, помилково визначила, що потрібно ампутувати праву ногу замість лівої.

Помилку помітили лише за два дні, коли пацієнту робили перев’язки.

Дружина прооперованого чоловіка, який згодом помер, подала до суду. Хірургині висунули звинувачення в серйозному недбальстві.

Коли хірургиню запитали, чому вона прооперувала не ту ногу, вона відповіла: "Я просто не знаю".

Зрештою суд підтримав обвинувачення і призначив хірургині штраф у розмірі 2700 євро.

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Нагадаємо, у Харкові пацієнтці, в якої запідозрили злоякісну пухлину, під час операції ампутували праву молочну залозу. Жінка стверджує, що дозволу на це лікарям не давала і медики обіцяли видалити лише невелику частину новоутворення. Тепер жінка вимагає компенсації - 5 мільйонів гривень.

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