У Дніпрі жінка потрапила під КамАЗ і позбулася ніг: момент ДТП зафіксували камери спостереження

У Дніпрі жінка потрапила під КамАЗ і позбулася ніг: момент ДТП зафіксували камери спостереження

Перехожа опинилася у "сліпій зоні" вантажного автомобіля, коли проходила через перехрестя.

У понеділок, 20 вересня, у місті Дніпрі сталася жахлива ДТП на перехресті вулиць Щепкіна і Нігояна. Жінка потрапила під колеса вантажного автомобіля, який протягнув її кілька метрів.

Як повідомляє "Дніпро Оперативний", цей трагічний випадок потрапив на камери спостереження "Ситуаційного центру".

За попередньою інформацією, жінка вийшла на проїжджу частину дороги і потрапила в "сліпу зону" вантажівки КамАЗ, яка розпочала рух за сигналом світлофора. Водій, не помітив пішоходку, поїхав далі, протягнувши ще кілька метрів жінку під колесами.

В результаті ДТП у жінки відбулася травматична ампутація обох ніг, її госпіталізували в лікарню у важкому стані.

Обережно! Відео 18+.

Нагадаємо, раніше поблизу Дніпра на автотрасі "Бориспіль — Кременчук — Дніпро — Запоріжжя — Пологи — Маріуполь" знайшли скелет жінки

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