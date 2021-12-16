Против экс-замглавы МВД Гогилашвили могут возбудить уголовное дело — Арахамия

По словам главы фракции "Слуга народа", наличие российского паспорта у Гогилашвили должны проверить правоохранительные органы.

Против уже бывшего замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили могут возбудить уголовное дело.

Об этом телеканалу "Рада" сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя возможное наличие у экс-чиновника МВД российского паспорта.

"Если там есть угрозы, конечно, пусть возбуждают дело соответствующие правоохранительные органы", — заявил он и добавил, что по его информации, у Гогилашвили нет российского гражданства. Однако Арахамия не готов "брать ответственность за эти слова, потому что кто-то должен это проверить".

Ранее глава фракции "Слуга народа" отмечал, что "не видит такого большого общественного значения", чтобы инициировать расследование относительно возможного российского гражданства уволенного замминистра внутренних дел.

Стоит отметить, что

что недавно Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ заявил, что у Гогилашвили вероятно есть действующий российский паспорт.

Напомним, что уже бывший замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосту в Донецкой области. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность". Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.

После видео со скандалом, который Гогилашвили устроил на въезде в зону ООС, появилась новая видеозапись уже другого инцидента в Киеве. На видео, которое обнародовало издание "Украинская правда", видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, на что разъярённый чиновник начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они не узнали начальство.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента также потребовал уволить с должности заместителя главы МВД. 13 декабря стало известно, что Кабинет Министров Украины уволил замминистра внутренних дел, а сам Александр Гогилашвили на своей странице в Facebook сообщил, что написал заявление на увольнение.