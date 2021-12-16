Проти ексзаступника очільника МВС Гогілашвілі можуть відкрити кримінальну справу - Арахамія

За словами очільника фракції "Слуга народу", наявність російського паспорта у Гогілашвілі мають перевірити правоохоронні органи.

Проти вже колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі можуть відкрити кримінальну справу.

Про це телеканалу "Рада" повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи можливу наявність у ексчиновника МВС російського паспорту.

"Якщо там є загрози, звісно, нехай порушують справу відповідні правоохоронні органи", - заявив він та додав, що за його інформацією, Гогілашвілі не має російського громадянства. Однак Арахамія не готовий "брати відповідальність за ці слова, тому що хтось повинен це перевірити".

Раніше очільник фракції "Слуга народу" наголошував, що "не бачить такого великого суспільного значення", щоб ініціювати розслідування щодо можливого російського громадянства звільненого заступника міністра внутрішніх справ.

Варто зазначити, що нещодавно Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби РФ заявив, що Гогілашвілі ймовірно має чинний російський паспорт.

Нагадаємо, що вже колишній заступник міністра внутрішніх справ влаштував скандал на блокпосту в Донецькій області. Поліцейські попросили Гогілашвілі показати документи, а той у відповідь влаштував розбірки. Згодом він перепросив за свою "надмірну емоційність". Пізніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Гогілашвілі не за статусом використав бронеавтомобіль і охорону.

Після відео зі скандалом, який Гогілашвілі влаштував на в'їзді до зони ООС, з’явився новий відеозапис вже іншого інциденту у Києві. На відео, яке оприлюднило видання "Українська правда", видно, що 24 листопада автомобіль Гогілашвілі у Києві зупинили патрульні поліцейські, аби перевірити документи, що розлютило високопосадовця і він почав ображати правоохоронців та запитувати, чому вони не впізнали начальство.

Президент України Володимир Зеленський після інциденту також вимагав звільнити з посади заступника очільника МВС. 13 грудня стало відомо, що Кабінет Міністрів України звільнив заступника міністра внутрішніх справ, а сам Олександр Гогілашвілі на своїй сторінці у Facebook повідомив, що написав заяву на звільнення.