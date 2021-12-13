Кабмин уволил замглаву МВД Гогилашвили после скандала — Интерфакс

Источники издания подтвердили увольнение чиновника

Кабинет Министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Об этом 13 декабря сообщило информагентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

"Кабмин уволил Гогилашвили", — сказал агентству источник в правительстве.

Напомним, что замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпоста. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность".

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В свою очередь журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента также потребовал уволить с должности заместителя главы МВД.