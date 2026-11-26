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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: необхідно утриматися від вирішення серйозних ділових питань, укладення фінансових угод та ухвалення важливих рішень.

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Символ дня: дзеркало.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливі камені дня: опал, шпінель.

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За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, можуть тривати довго, але не призведуть до серйозних наслідків.

Харчування дня: можна очищати організм за допомогою детокс-дієти.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

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Магія і містика дня: уникнути пристріту та зурочення допоможе оберіг із бірюзою.

Сни дня: підказка, що міститься у снах нинішньої ночі, допоможе вилікуватися від серйозного захворювання, тож не варто її ігнорувати.

Табу дня: під забороною перебувають будь-які шкідливі звички — насамперед алкоголь і куріння.

Цитата дня: «Урок, який я виніс та якого дотримуюся все життя, полягає в тому, щоб намагатися, намагатися і знову намагатися, але ніколи не здаватися» (Річард Бренсон).

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