Второй фронт: может ли Путин использовать Беларусь для нападения на Украину

После признания Крыма "российским" Лукашенко угрожает попросить Путина вернуть в Беларусь ядерное оружие.

Похоже, что большой онлайн-саммит Джо Байдена и Владимира Путина не помог снять военное напряжение. Москва отказалась согласовать рождественское перемирие на Донбассе, а замглавы российского МИДа Сергей Рябков угрожает военным ответом, если США и НАТО не предоставят Кремлю письменные гарантии нерасширения Альянса на Восток.

Москва продолжает повышать ставки. Это очевидно. Может, некоторые страны Евросоюза, такие как Франция, Германия и другие, и могли бы согласиться на консультации с Россией по новой европейской архитектуре безопасности, но Джо Байден себе такого позволить не может. Неудачный выход из Афганистана и разрешение на достройку "Северного потока-2" пошатнули его рейтинги.

Но на Западе почему-то забывают об еще одном фронте – белорусском. Аншлюс Белоруссии Россией уже состоялся. На минувшей неделе госсекретарь Совбеза Беларуси фактически допустил возможность возникновения "локального конфликта" с Украиной. А уже в понедельник, 13 декабря, самопровозглашенный Александр Лукашенко, признавший Крым "российским" и пообещавший посетить полуостров, еще раз пригрозил Европе перекрыть газовый вентиль и намекнул, что создаст с Путиным новый СССР.

ТСН. ua проанализировал потенциальные угрозы со стороны Лукашенко.

Война уже идет

Свежие данные опроса (с 6 по 8 декабря) Социологической группы "Рейтинг" показывают, что 48% украинцев считают Беларусь враждебным государством. В сентябре, опять же, по данным "Рейтинга", около 59% опрошенных ответили, что негативно относятся к Лукашенко. А еще два года назад положительно относились к нему 67% украинцев.

Как видим, сфальсифицированные режимом Лукашенко в августе 2020 года президентские выборы и силовое подавление мирных протестов не прошли мимо украинцев. Если раньше наши граждане ставили Лукашенко в пример, мол, посмотрите, какой в Беларуси порядок, хорошие дороги, то теперь люди изменили свое мнение.

От белорусов ТСН.ua узнал, что сейчас работников крупных предприятий, университетов и банков режим заставляет подписывать заявления, что ни при каких обстоятельствах они не выйдут на акции протестов. За отказ – увольнение.

Последние заявления самопровозглашенного главы соседнего государства не имеют ничего общего со здравым смыслом. В конце ноября Лукашенко заявил: ясно, на чьей стороне будет Беларусь, если на Донбассе или у российско-украинской границы "вновь развяжут войну". А неделю назад в интервью известному российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву уточнил: Беларусь будет на стороне России.

Наряду с прямыми угрозами "локального конфликта" с Украиной от силовиков белорусского режима, следует ли ожидать и, что самое главное, готовиться к возможной гибридной атаке или диверсии России с белорусской территории? По словам военных экспертов, на сегодня Беларусь – это фактически оккупированная Россией территория.

Посол Украины в Беларуси 2010-2011 гг. Роман Бессмертный считает, что мы неправильно характеризуем понятие "современной войны". Прежде всего, нужно рассматривать дезинформационные атаки: навязывание нарративов, попытка загнать противника в определенные парадигмы, которые его и без того уничтожают. И здесь есть два контура – внутренний и внешний. Если взять действующие украинско-белорусские отношения, война уже ведется, как по внешнему, так и по внутреннему контуру.

"Дезинформационная составляющая, информационные атаки уже присутствуют. Но торговля (между Украиной и Беларусью – ред.) ведется. Это создает картину непонимания. Потому что, еще раз, мы видим войну, как тотальное явление. На самом деле Кремль руками Лукашенко, его окружения, уже давно ведет такую войну против Украины, задействуя этот компонент. В этой торговле есть колоссальная коррупционная составляющая. Это еще один компонент войны", — объясняет ТСН.ua Роман Безсмертный.

Следующий вид войны, по его словам, – искусственно созданные кризисы, как к примеру миграционный на польско-белорусской границе, который продолжается уже почти два месяца, и используется также против Украины. По данным польского правительства, режим Лукашенко отправил домой около 3 тыс. нелегалов. Но еще около 7 тыс. человек из стран Ближнего Востока находятся на территории Беларуси.

"К таким кризисам также могут относиться транзитные, когда намеренно создается проблема непроходимости границы, оформления транзита. И эта война уже ведется. Вспомните, когда потоки переключались с Украины на соседние государства. К этому роду войн относится и тема "Северного потока-2" и других российских газопроводов, потому что реальной необходимости их построения не было. Все это составляющие спецоперации (российской – ред.)", — считает Роман Бессмертный.

Могут ли быть задействованы регулярные войска и части? Если и будут, то на первом этапе, по словам дипломата, это будут частные армии, коллаборантский потенциал противника и те, кто способен подорвать экономическую, социальную и политическую стабильность изнутри.

"С моей точки зрения, первое, что нужно сделать, — нейтрализовать вещи, о которых я говорю. Это самое главное. Они дестабилизируют ситуацию. А параллельно — развивать оборонно-промышленный комплекс и формировать потенциал ВС. Это визуальный образ государства — его щит. Потому что на определенном этапе противник обязательно будет задействовать регулярные части", – считает Роман Бессмертный.

Торговля – не помеха

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что, конечно, риск гибридной агрессии или атаки с территории Беларуси существует. С августа 2020 года и Лукашенко, и все руководство Беларуси находятся в парадигме российской пропаганды. Поэтому заявления типа "локального конфликта" надо воспринимать именно так. Но эксперт все же советует опираться на реалии.

Во-первых, перекидывание большого количества войск в современном мире так, чтобы этого никто не видел, по большому счету невозможно.

Во-вторых, на сегодняшний день в Беларуси нет такого количества войск, чтобы обеспечить реальное вторжение. Можно говорить, что Россия будет отправлять свои войска и постарается это сделать, но это требует определенного времени.

В-третьих, Лукашенко должен понимать (а он достаточно опытен, чтобы понимать), что вторжение с территории Беларуси просто умножит его на ноль.

"Он для России важен как лидер страны, которая есть среди основателей ООН. Мне неизвестно, чтобы в ВС Беларуси проводилась какая-то идеологическая накачка на тему войны с Украиной. Но то, что генералитет там с пророссийскими влияниями, и в последнее время всех, кто мог этому противиться, отодвинули, — это правда", — объясняет ТСН.ua Евгений Магда.

В четвертых, в первой половине 2021 года экспорт Беларуси в Украину вырос на 60%. То есть, фактически Украина Лукашенко больше нужна в экономическом плане.

Украина на втором месте среди торговых партнеров Беларуси по экспорту и на четвертом – по импорту продукции. По словам первого секретаря по экономическим вопросам посольства Украины в Беларуси Владимира Харченко, за 10 месяцев (т.е. с января по октябрь) 2021 года товарооборот между странами вырос на 47%.

По данным Госслужбы статистики, в прошлом году Беларусь импортировала в Украину товаров на $1,33 млрд. Только за 9 месяцев (с января по сентябрь) в этом году аналогичный показатель составил $1,06 млрд. Это бензин, а также нефть и продукты ее перегонки (наибольшая статья импорта); удобрения и наземный транспорт.

Причем 8 декабря украинская Межведомственная комиссия по международной торговле отменила свое решение от 16 апреля о введении дополнительной защитной 35% пошлины на белорусские автобусы, грузовые и спецавтомобили. Месяцем ранее, 5 ноября, Верховная Рада ратифицировала межправительственный протокол о полной либерализации автомобильных перевозок с Беларусью.

К тому же электроэнергия стала настоящим рычагом экономического давления на Украину, не столько в руках Лукашенко, как Путина.

"Белорусский экспорт в Украину – это реальный рычаг влияния. Надо понимать, что страны ЕС никоим образом не реагируют на причастность России к миграционному кризису, а во всем обвиняют прежде всего Лукашенко, что делает его более уязвимым. Поэтому надо играть на этой уязвимости, объясняя собственную позицию, как мы можем двигаться дальше. Плюс, нам нужно проводить учения, активизировать диалог в Люблинском треугольнике, говорить о целесообразности партнерства и по разным дипломатическим каналам предупреждать Беларусь о недопустимости подобных шагов", — резюмирует Евгений Магда.

Военная составляющая

Еще в августе Лукашенко одобрил продление аренды Россией двух военных баз – это узел связи ВМФ в Вилейке и радиолокационная станция в Барановичах. Интересно, что срок действия договоров истек еще в прошлом году, но межправительственные протоколы были подписаны только в ноябре этого года.

Уже в сентябре Лукашенко заявлял, что Россия предоставит Беларуси десятки самолетов и систем ПВО, включая ракетные системы С-400. Позже силовики режима уточнили, что речь также идет об истребителях и вертолетах. А уже в конце ноября Лукашенко сделал ошеломляющее заявление, что предложит Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь, если аналогичное появится в Польше.

Все это создает большую угрозу для Украины, открывая фактически второй фронт. То есть, к более чем 2 тыс. км общей границы с Россией, ведущей против нас войну, добавляется еще более 1 тыс. км с Беларусью, которую Кремль может использовать для гибридной атаки против нас. Почему именно с территории Белоруссии? Чтобы не попасть под санкции Запада.

Замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь отмечает, что ВС Беларуси не готовы воевать с Украиной. Это не того уровня ВС. Более того, на совместных с Россией учениях, особенно "Запад", все подразделения ВС Беларуси фактически не переходят границы, а как правило выполняют задачи обеспечения продвижения российских войск дальше. То есть, выполняют роль сил обеспечения.

Главная опасность, по словам Михаила Самуся, которая сейчас исходит с территории Беларуси, — это российская угроза. С 1999 года, когда была создана совместная группировка войск союзного государства, Россия начала осваивать территорию Беларуси на совместных учениях. Была создана система, когда в угрожающее или военное время ВС Беларуси фактически становятся частью ВС РФ, входят в линию командования Генштаба ВС РФ.

"Поэтому, если мы говорим о возможном сценарии развития событий, думаю, что РФ без проблем может использовать территорию Беларуси для своей авиации. Потому что аэродромная сеть освоена, сейчас у них есть совместное патрулирование, когда российские самолеты базируются на территории Беларуси и патрулируют воздушное пространство. Есть общий тренировочный центр сил ПВО в Гродно. То есть, будет авиация, ракетные комплексы, силы специальных операций и разведка, которая уже есть. Потому что еще год назад было объявлено о создании совместных разведывательных постов на границе с Украиной, Литвой и Латвией", — рассказывает ТСН.ua Михаил Самусь.

Эксперт прогнозирует, что наиболее очевидным сценарием является предоставление Беларусью своей территории, аэродромной и транспортной сети, ресурсов, материально-технического и логистического обеспечения для развертывания группировки российских войск.

"Основной акцент все же будет делаться на авиацию, ракетные войска, силы специальных операций и разведку. Именно от этого и нужно обороняться Украине. То есть, обеспечивать противовоздушную, противоракетную и противодиверсионную оборону. Как раз территориальная оборона очень эффективно работает против диверсантов. Кстати, кроме сил специальных операций, думаю, там будут также развернуты российские десантно-штурмовые подразделения. Не исключено, что подразделения новейшего типа, деятельность которых сейчас отрабатывается в Крыму. То есть высадка тактических десантов на вертолетах в тяжелых географических условиях", — заключает эксперт.