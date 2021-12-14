Уже больше 5 лет Владислав борется с онкологией

Уже больше 5 лет Владислав борется с онкологией

Мужчине нужна финансовая помощь, чтобы преодолеть болезнь.

Флакон лекарства для Владислава стоят 110 тысяч гривен и такое лечение необходимо, но непосильно дорогостоящее для семьи.

Мужчина борется с болезнью Ходжкина – раком лимфатической системы, более 5 лет, было пройдено 6 курсов химиотерапии, но болезнь вернулась. Рецидив подтвердился в 2019 году.

«С каждым днем ​​состояние ухудшается. Боль не прекращается и постоянно беспокоят головные боли, отеки рук и ног, судороги. Владиславу тяжело дышать из-за скопления жидкости у сердца. Недавно была проведена консультация в Национальном институте рака в г.Киев, врач назначил препарат, препятствующий росту и распространению раковых клеток организма», — рассказывают родные мужчины.

Препарата, в случае Владислава нужно, десятки флаконов, но закупить самостоятельно семье нужно только первые два, далее Владислав попадет под программу от частной компании, которая закупит остальное. Такой шанс на выздоровление мужчина не может упустить.

«Без покупки первого флакона лечение не может начаться! Второй флакон нужно приобрести спустя месяц после начала инъекции препарата. Минимум нужно пройти 4 цикла (12 флаконов). Далее будет назначен ПЭТ/КТ, позволяющий оценить масштабы опухолевого поражения. Если исследование покажет положительные результаты, то после этого потребуется трансплантация стволовых клеток», — добавляют родные Владислава.

Собрать за месяц более 220 тысяч гривен непосильную задачу для обычной украинской семьи. Потому они просят о поддержке любой суммой.

«Мы просим помощи у вас, поскольку только на вас осталась последняя надежда! Владиславу всего 49 лет, у него 2 замечательных детей, мальчик и девочка (7 и 13 лет), нуждающиеся в отце», — добавляют близкие Владислава.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 6090 0944 5653

ШЕРШНЕВ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИЕВИЧ